Direktorij Tvrtki
Aetion
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Aetion Plaće

Raspon plaća Aetion je od $57,733 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $108,690 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aetion. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik podataka
$94.7K
Regrutator
$57.7K
Softverski inženjer
$109K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

The highest paying role reported at Aetion is Softverski inženjer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $108,690. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Aetion is $94,689.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Aetion

Povezane tvrtke

  • Spotify
  • Intuit
  • Square
  • Lyft
  • Stripe
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi