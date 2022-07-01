Aera Technology Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Aera Technology je od $13,065 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Znanstvenik podataka na donjem kraju do $348,250 za Prodaja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aera Technology. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Šef ureda
$197K
Znanstvenik podataka
$13.1K
Marketing
$15.7K

Voditelj projekta
$123K
Prodaja
$348K
Softverski inženjer
$124K
Tehnički voditelj programa
$53K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Aera Technology je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $348,250. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Aera Technology je $122,912.

