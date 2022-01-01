Advantest Plaće

Direktorij Tvrtki
Raspon plaća Advantest je od $30,475 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $263,310 za Elektrotehnički inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Advantest. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $138K

Inženjer osiguranja kvalitete (QA)

Korisnička služba
$38K
Analitičar podataka
$106K

Elektrotehnički inženjer
$263K
Hardverski inženjer
$150K
Marketing
$146K
Strojarski inženjer
$41.8K
Dizajner proizvoda
$30.5K
Voditelj programa
$254K
Voditelj projekta
$239K
Tehnički voditelj programa
$249K
Tehnički pisac
$59.3K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Advantest je Elektrotehnički inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $263,310. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Advantest je $141,863.

