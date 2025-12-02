Imenik tvrtki
Adrenaline Shoc
Adrenaline Shoc UX Istraživač Plaće

Prosječna UX Istraživač ukupna naknada in Italy u Adrenaline Shoc kreće se od €32.2K do €44K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Adrenaline Shoc. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$39.8K - $48.1K
Italy
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$37.2K$39.8K$48.1K$50.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Adrenaline Shoc?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u Adrenaline Shoc in Italy ima godišnju ukupnu naknadu od €43,957. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Adrenaline Shoc za ulogu UX Istraživač in Italy je €32,210.

