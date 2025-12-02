Imenik tvrtki
ADP
  Plaće
  UX Istraživač

  Sve UX Istraživač plaće

ADP UX Istraživač Plaće

Medijan UX Istraživač paketa naknade in United States u ADP ukupno iznosi $175K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Medijan paketa
company icon
ADP
Lead UX Researcher
Alpharetta, GA
Ukupno godišnje
$175K
Razina
Lead Product Designer
Osnovna plaća
$163K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u ADP?
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane UX Istraživač ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za UX Istraživač u ADP in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $201,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADP za ulogu UX Istraživač in United States je $160,000.

Ostali resursi

