Medijan UX Istraživač paketa naknade in United States u ADP ukupno iznosi $175K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/adp/salaries/ux-researcher.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.