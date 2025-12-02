Softverski Inženjer naknada in United States u ADP kreće se od $93.3K year za Associate Software Engineer do $243K year za Principal Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $113K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)
