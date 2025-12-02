Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

ADP Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u ADP kreće se od $93.3K year za Associate Software Engineer do $243K year za Principal Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $113K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$93.3K
$90.3K
$12
$3K
Software Engineer
$111K
$111K
$0
$115
Senior Software Engineer
$129K
$126K
$1.7K
$1.2K
Lead Software Engineer
$182K
$165K
$6.4K
$11.4K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)



Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ADP in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $242,811. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADP za ulogu Softverski Inženjer in United States je $113,000.

Ostali resursi

