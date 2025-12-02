Imenik tvrtki
ADP Regrutер Plaće

Prosječna Regrutер ukupna naknada in United States u ADP kreće se od $61.4K do $87.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$69.6K - $79.2K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$61.4K$69.6K$79.2K$87.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutер u ADP in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $87,320. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADP za ulogu Regrutер in United States je $61,420.

