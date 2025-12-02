Prosječna Korporativni Razvoj ukupna naknada u ADP kreće se od $350K do $510K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025
Prosječna Ukupna Naknada
33.3%
GOD 1
33.3%
GOD 2
33.3%
GOD 3
U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)
33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)
