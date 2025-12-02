Imenik tvrtki
ADP
  • Plaće
  • Menadžer Poslovnih Operacija

  • Sve Menadžer Poslovnih Operacija plaće

ADP Menadžer Poslovnih Operacija Plaće

Prosječna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna naknada u ADP kreće se od ₹1.31M do ₹1.91M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADP. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$17.2K - $19.6K
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$15K$17.2K$19.6K$21.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33.3%

GOD 1

33.3%

GOD 2

33.3%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U ADP, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33.3% stječe se u 1st-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 2nd-GOD (33.30% godišnje)

  • 33.3% stječe se u 3rd-GOD (Infinity% po razdoblju)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Poslovnih Operacija u ADP ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,910,493. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADP za ulogu Menadžer Poslovnih Operacija je ₹1,311,440.

Ostali resursi

