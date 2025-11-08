Imenik tvrtki
  Plaće
  Menadžer Proizvoda
  L6
  India

Menadžer Proizvoda Razina

L6

Razine u Adobe

Usporedi razine
  1. L1Associate Product Manager
  2. L2
  3. L3Product Manager
    4. Prikaži 8 Više razina
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
₹145,017
Osnovna plaća
₹9,270,100
Dionice ()
₹2,209,047
Bonus
₹1,189,393
Block logo
+₹5.07M
Robinhood logo
+₹7.77M
Stripe logo
+₹1.75M
Datadog logo
+₹3.06M
Verily logo
+₹1.92M
Najnoviji podaci o plaćama
Najnoviji podaci o plaćama

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Adobe

