ADNOC
ADNOC Strojarski Inženjer Plaće

Prosječna Strojarski Inženjer ukupna naknada in United Arab Emirates u ADNOC kreće se od AED 389K do AED 566K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADNOC. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$122K - $139K
United Arab Emirates
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$106K$122K$139K$154K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Strojarski Inženjer u ADNOC in United Arab Emirates ima godišnju ukupnu naknadu od AED 566,395. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADNOC za ulogu Strojarski Inženjer in United Arab Emirates je AED 388,796.

