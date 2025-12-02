Imenik tvrtki
ADNOC
ADNOC Geološki Inženjer Plaće

Medijan Geološki Inženjer paketa naknade in United Arab Emirates u ADNOC ukupno iznosi AED 630K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ADNOC. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Medijan paketa
company icon
ADNOC
Geological Engineer
Abu Dhabi, AZ, United Arab Emirates
Ukupno godišnje
$172K
Razina
L3
Osnovna plaća
$147K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24.5K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
16 Godine
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Geološki Inženjer u ADNOC in United Arab Emirates ima godišnju ukupnu naknadu od AED 762,020. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ADNOC za ulogu Geološki Inženjer in United Arab Emirates je AED 669,476.

