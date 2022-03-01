Direktorij Tvrtki
ADNOC
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

ADNOC Plaće

Raspon plaća ADNOC je od $70,446 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $196,943 za Geološki inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ADNOC. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Geološki inženjer
$197K
Strojarski inženjer
$130K
Voditelj projekta
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Softverski inženjer
$70.4K
Tehnički voditelj programa
$108K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

A legmagasabb fizetésű szerep a ADNOC-nél a Geološki inženjer at the Common Range Average level, évi $196,943 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A ADNOC-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $130,029.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku ADNOC

Povezane tvrtke

  • Facebook
  • Lyft
  • Google
  • Tesla
  • Roblox
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi