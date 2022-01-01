Direktorij Tvrtki
Ad Hoc
Ad Hoc Plaće

Raspon plaća Ad Hoc je od $99,960 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $152,434 za Voditelj programa na gornjem kraju.

$160K

Softverski inženjer
Median $140K
Dizajner proizvoda
Median $122K

UX dizajner

Poslovni analitičar
$102K

Informatolog (IT)
$100K
Voditelj proizvoda
Median $125K
Voditelj programa
$152K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Ad Hoc je Voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $152,434. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Ad Hoc je $123,500.

