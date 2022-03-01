Imenik tvrtki
Acxiom
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Acxiom Plaće

Plaće u Acxiom kreću se od $37,185 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $162,185 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Acxiom. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $110K

Full-Stack Softverski Inženjer

Arhitekt Rješenja
Median $100K

Arhitekt Podataka

Znanstvenik Podataka
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Financijski Analitičar
$144K
IT Tehnolog
$37.2K
Menadžer Projekta
$83.6K
Prodaja
$80.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$162K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Acxiom je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $162,185. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Acxiom je $105,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Acxiom

Povezane tvrtke

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Cognizant
  • ADP
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi