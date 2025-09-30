Imenik tvrtki
ACV Auctions Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće u Buffalo Area

Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Buffalo Area u ACV Auctions ukupno iznosi $200K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ACV Auctions. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
ACV Auctions
Software Engineering Manager
Buffalo, NY
Ukupno godišnje
$200K
Razina
hidden
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u ACV Auctions?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u ACV Auctions in Buffalo Area ima godišnju ukupnu naknadu od $295,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ACV Auctions za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Buffalo Area je $200,000.

