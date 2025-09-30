Imenik tvrtki
ACV Auctions Softverski Inženjer Plaće u Chennai Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Chennai Metropolitan Area u ACV Auctions ukupno iznosi ₹37K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ACV Auctions. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
ACV Auctions
Software Engineer
Chennai, TN, India
Ukupno godišnje
₹37K
Razina
L3
Osnovna plaća
₹29.8K
Stock (/yr)
₹7.2K
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u ACV Auctions?

₹160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
