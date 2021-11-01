Imenik tvrtki
ACV Auctions
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

ACV Auctions Plaće

Plaće u ACV Auctions kreću se od $85,425 ukupne godišnje naknade za Menadžer Proizvoda na donjoj strani do $200,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ACV Auctions. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $150K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $200K
Znanstvenik Podataka
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Dizajner Proizvoda
$87.6K
Menadžer Proizvoda
$85.4K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at ACV Auctions is Menadžer Softverskog Inženjerstva with a yearly total compensation of $200,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ACV Auctions is $110,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ACV Auctions

Povezane tvrtke

  • Citi
  • JLL
  • CoStar Group
  • Sabre
  • Navient
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi