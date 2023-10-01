Direktorij Tvrtki
ACTUM Digital
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

ACTUM Digital Plaće

Raspon plaća ACTUM Digital je od $22,648 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $65,010 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ACTUM Digital. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Voditelj projekta
$64.7K
Softverski inženjer
$22.6K
Arhitekt rješenja
$65K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti ACTUM Digital je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $65,010. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti ACTUM Digital je $64,665.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku ACTUM Digital

Povezane tvrtke

  • Snap
  • Microsoft
  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi