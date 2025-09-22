Imenik tvrtki
Activision Blizzard
Activision Blizzard Regrutač Plaće

Medijan Regrutač paketa naknade in United States u Activision Blizzard ukupno iznosi $119K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Activision Blizzard. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Activision Blizzard
Recruiter
Los Angeles - Orange County
Ukupno godišnje
$119K
$114K
$0
$5K
0-1 Godine
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Activision Blizzard?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

U Activision Blizzard, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regrutač u Activision Blizzard in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $165,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Activision Blizzard za ulogu Regrutač in United States je $124,300.

