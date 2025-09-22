Imenik tvrtki
Activision Blizzard
Activision Blizzard Menadžer Programa Plaće

Prosječna Menadžer Programa ukupna naknada in United States u Activision Blizzard kreće se od $84K do $115K year. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$91K - $108K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$84K$91K$108K$115K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Activision Blizzard, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Programa u Activision Blizzard in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $115,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Activision Blizzard za ulogu Menadžer Programa in United States je $84,000.

Ostali resursi