Prosječna Menadžer Dizajna Proizvoda ukupna naknada in United States u Activision Blizzard kreće se od $148K do $206K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Activision Blizzard. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$160K - $194K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$148K$160K$194K$206K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Activision Blizzard, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



