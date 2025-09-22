Imenik tvrtki
Prosječna Menadžment Konzultant ukupna naknada in United Kingdom u Activision Blizzard kreće se od £138K do £188K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Activision Blizzard. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£147K - £178K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£138K£147K£178K£188K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

£121K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Activision Blizzard, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Ostali resursi