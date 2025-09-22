Imenik tvrtki
Activision Blizzard
Activision Blizzard Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in United Kingdom u Activision Blizzard kreće se od £57.3K do £78.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Activision Blizzard. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£61.4K - £74.2K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£57.3K£61.4K£74.2K£78.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Activision Blizzard, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u Activision Blizzard in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £78,249. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Activision Blizzard za ulogu Analitičar Podataka in United Kingdom je £57,337.

