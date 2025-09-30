Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u ActiveCampaign kreće se od $176K year za Senior Software Engineer do $180K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $185K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ActiveCampaign. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U ActiveCampaign, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
