Actalent
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Montreal

Actalent Softverski Inženjer Plaće u Greater Montreal

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Montreal u Actalent ukupno iznosi CA$106K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Actalent. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$106K
Razina
Mid Level
Osnovna plaća
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Actalent?

CA$226K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Actalent in Greater Montreal ima godišnju ukupnu naknadu od CA$141,100. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Actalent za ulogu Softverski Inženjer in Greater Montreal je CA$106,016.

Ostali resursi