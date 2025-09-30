Imenik tvrtki
Acronis
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

  • Sofia City Province

Acronis Menadžer Proizvoda Plaće u Sofia City Province

Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Sofia City Province u Acronis ukupno iznosi BGN 131K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Acronis. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Ukupno godišnje
BGN 131K
Razina
L3
Osnovna plaća
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
20 Godine
Koji su karijerni nivoi u Acronis?

BGN 277K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Proizvoda ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Acronis in Sofia City Province ima godišnju ukupnu naknadu od BGN 176,780. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Acronis za ulogu Menadžer Proizvoda in Sofia City Province je BGN 136,222.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Acronis

Povezane tvrtke

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi