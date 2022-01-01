Imenik tvrtki
Acronis
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Acronis Plaće

Plaće u Acronis kreću se od $51,449 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $132,197 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Acronis. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Menadžer Proizvoda
Median $75.4K
Softverski Inženjer
Median $90.8K
Znanstvenik Podataka
$51.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
IT Tehnolog
$100K
Menadžer Projekta
$79.2K
Prodaja
$132K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Най-високо платената позиция в Acronis е Prodaja at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $132,197. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Acronis е $84,998.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Acronis

Povezane tvrtke

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi