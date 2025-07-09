Direktorij Tvrtki
Accor
Accor Plaće

Raspon plaća Accor je od $29,383 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Copywriter in Spain na donjem kraju do $72,648 za Analitičar kibernetičke sigurnosti in France na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Accor. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Administrativni asistent
$29.8K
Copywriter
$29.4K
Voditelj projekta
$69K

Analitičar kibernetičke sigurnosti
$72.6K
Softverski inženjer
$69.6K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Accor je Analitičar kibernetičke sigurnosti at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $72,648. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Accor je $69,021.

