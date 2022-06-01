Direktorij Tvrtki
Accion Labs Plaće

Raspon plaća Accion Labs je od $6,474 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $388,050 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Accion Labs. Zadnje ažurirano: 8/15/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $17.7K
Znanstvenik podataka
$18.3K
Voditelj proizvoda
$28.7K

Regrutator
$6.5K
Prodaja
$244K
Arhitekt rješenja
$388K
Tehnički voditelj programa
$35.5K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Accion Labs je Arhitekt rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $388,050. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Accion Labs je $28,720.

