Absa Group
Absa Group Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in South Africa u Absa Group kreće se od ZAR 1.39M do ZAR 1.99M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Absa Group. Zadnje ažuriranje: 12/2/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$91.2K - $107K
South Africa
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$79.5K$91.2K$107K$113K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Absa Group?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Absa Group in South Africa ima godišnju ukupnu naknadu od ZAR 1,989,480. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Absa Group za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in South Africa je ZAR 1,394,336.

Ostali resursi

