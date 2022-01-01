Direktorij Tvrtki
ABOUT YOU Plaće

Raspon plaća ABOUT YOU je od $65,128 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $92,656 za Dizajner proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ABOUT YOU. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

Softverski inženjer
Median $69.8K
Analitičar podataka
$70.3K
Znanstvenik podataka
$69.4K

Dizajner proizvoda
$92.7K
Voditelj proizvoda
$81.5K
Voditelj projekta
$65.1K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki ABOUT YOU je Dizajner proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $92,656. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki ABOUT YOU je $70,053.

