Abnormal AI
Abnormal AI Plaće

Plaće u Abnormal AI kreću se od $67,409 ukupne godišnje naknade za Menadžer Tehničkih Programa na donjoj strani do $623,603 za Ljudski Resursi na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Abnormal AI. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $200K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $181K

Ljudski Resursi
$624K
Marketing
$208K
Marketinške Operacije
$214K
Regrutер
$199K
Prodaja
$236K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$585K
Menadžer Tehničkih Programa
$67.4K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Abnormal AI, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Abnormal AI je Ljudski Resursi at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $623,603. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Abnormal AI je $210,816.

