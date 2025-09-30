Imenik tvrtki
ABBYY
ABBYY Softverski Inženjer Plaće u Budapest Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Budapest Metropolitan Area u ABBYY ukupno iznosi HUF 28.19M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABBYY. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Ukupno godišnje
HUF 28.19M
Razina
L3
Osnovna plaća
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u ABBYY?

HUF 56.4M

Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ABBYY in Budapest Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od HUF 34,507,330. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ABBYY za ulogu Softverski Inženjer in Budapest Metropolitan Area je HUF 22,317,081.

