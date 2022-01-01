Imenik tvrtki
ABBYY
ABBYY Plaće

Plaće u ABBYY kreću se od $36,116 ukupne godišnje naknade za IT Tehnolog na donjoj strani do $111,543 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ABBYY. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $80K
Poslovni Analitičar
$93.6K
Korporativni Razvoj
$39.2K

Korisnička Podrška
$36.4K
IT Tehnolog
$36.1K
Marketing
$46.6K
Menadžer Proizvoda
$78.2K
Menadžer Projekta
$72.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$112K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ABBYY je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $111,543. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ABBYY je $72,136.

