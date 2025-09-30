Imenik tvrtki
ABB
ABB Softverski Inženjer Plaće u United States

Softverski Inženjer naknada in United States u ABB kreće se od $90K year za Associate Software Engineer do $84.5K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $90K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
(Početni nivo)
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u ABB?

Uključeni nazivi

Mrežni Inženjer

ČPP

The highest paying salary package reported for a Softverski Inženjer at ABB in United States sits at a yearly total compensation of $244,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ABB for the Softverski Inženjer role in United States is $100,000.

