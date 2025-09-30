Softverski Inženjer naknada in United States u ABB kreće se od $90K year za Associate Software Engineer do $84.5K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $90K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
$90K
$80K
$10K
$0
Software Engineer
$84.5K
$84.5K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
