Softverski Inženjer naknada in Metropoolregio Eindhoven u ABB kreće se od €72K year za Software Engineer do €78.7K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Metropoolregio Eindhoven ukupno iznosi €75.4K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€72K
€72K
€0
€0
Senior Software Engineer
€78.7K
€76K
€0
€2.7K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
