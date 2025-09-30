Softverski Inženjer naknada in Italy u ABB kreće se od €38.6K year za Associate Software Engineer do €44.6K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Italy ukupno iznosi €38.6K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
€38.6K
€33.8K
€0
€4.8K
Software Engineer
€44.6K
€42.6K
€0
€2K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
