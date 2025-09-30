Softverski Inženjer naknada in Greater Stockholm u ABB ukupno iznosi SEK 502K year za Associate Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Stockholm ukupno iznosi SEK 502K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Associate Software Engineer
SEK 502K
SEK 502K
SEK 0
SEK 0
Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Senior Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Lead Software Engineer
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
