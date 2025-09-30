Imenik tvrtki
ABB
  • Plaće
  • Financijski Analitičar

  • Sve Financijski Analitičar plaće

  • Greater Bengaluru

ABB Financijski Analitičar Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Financijski Analitičar paketa naknade in Greater Bengaluru u ABB ukupno iznosi ₹807K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ABB. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
ABB
Financial Analyst
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹807K
Razina
hidden
Osnovna plaća
₹807K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
0-1 Godine
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Financijski Analitičar u ABB in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹1,288,873. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ABB za ulogu Financijski Analitičar in Greater Bengaluru je ₹750,653.

