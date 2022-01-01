Imenik tvrtki
ABB
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

ABB Plaće

Plaće u ABB kreću se od $6,349 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $191,040 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ABB. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $82.9K
Hardverski Inženjer
Median $120K
Dizajner Proizvoda
Median $98K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Znanstvenik Podataka
Median $39.4K
Financijski Analitičar
Median $9.3K
Računovođa
$53.2K
Poslovni Analitičar
$114K
Inženjer Upravljanja
$28.6K
Copywriter
$45.2K
Korisnička Podrška
$6.3K
Marketing
$17.9K
Strojarki Inženjer
$63.5K
Menadžer Proizvoda
$151K
Menadžer Projekta
$154K
Prodaja
$86.8K
Prodajni Inženjer
$50.6K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$32.5K
Arhitekt Rješenja
$191K
Menadžer Tehničkih Programa
$76.1K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ABB je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $191,040. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ABB je $63,528.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ABB

Povezane tvrtke

  • Siemens
  • Mentor Graphics
  • Richemont
  • Schneider Electric
  • DXC Technology
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi