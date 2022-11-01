Direktorij Tvrtki
Abacus.AI Plaće

Raspon plaća Abacus.AI je od $69,650 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Prodaja na donjem kraju do $341,700 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Abacus.AI. Zadnje ažurirano: 8/19/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $83.5K
Voditelj proizvoda
$342K
Prodaja
$69.7K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Abacus.AI je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $341,700. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Abacus.AI je $83,457.

