Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Plaće

Raspon plaća Aakash Educational Services je od $3,074 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Korisnička služba na donjem kraju do $25,305 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Aakash Educational Services. Zadnje ažurirano: 8/10/2025

$160K

Korisnička služba
$3.1K
Informatolog (IT)
$6K
Prodaja
$7.2K

Softverski inženjer
$25.3K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Aakash Educational Services je Softverski inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $25,305. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Aakash Educational Services je $6,605.

Ostali resursi