A123 Systems
A123 Systems Plaće

Raspon plaća A123 Systems je od $29,850 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $149,250 za Znanstvenik podataka na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke A123 Systems. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Kemijski inženjer
Median $125K
Znanstvenik podataka
$149K
Softverski inženjer
$29.9K

Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki A123 Systems, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki A123 Systems je Znanstvenik podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $149,250. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki A123 Systems je $125,000.

