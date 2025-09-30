Softverski Inženjer naknada in Greater Chicago Area u 84.51˚ ukupno iznosi $133K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Chicago Area ukupno iznosi $125K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 84.51˚. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
