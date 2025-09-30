Imenik tvrtki
84.51˚ Softverski Inženjer Plaće u Cincinnati Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Cincinnati Area u 84.51˚ ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 84.51˚. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Ukupno godišnje
$120K
Razina
L2
Osnovna plaća
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u 84.51˚?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Uključeni nazivi

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Znanstvenik Istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u 84.51˚ in Cincinnati Area ima godišnju ukupnu naknadu od $163,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 84.51˚ za ulogu Softverski Inženjer in Cincinnati Area je $118,000.

