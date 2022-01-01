Imenik tvrtki
84.51˚
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

84.51˚ Plaće

Plaće u 84.51˚ kreću se od $80,400 ukupne godišnje naknade za Marketing Operacije na donjoj strani do $252,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 84.51˚. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Znanstvenik Podataka
Median $123K
Softverski Inženjer
Median $140K

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Znanstvenik Istraživač

Prodaja
Median $105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Menadžer Proizvoda
Median $252K
Marketing Operacije
$80.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$241K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại 84.51˚ là Menadžer Proizvoda với tổng thu nhập hàng năm là $252,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại 84.51˚ là $131,600.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za 84.51˚

Povezane tvrtke

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi