  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Dallas Area

7-Eleven Softverski Inženjer Plaće u Greater Dallas Area

Softverski Inženjer naknada in Greater Dallas Area u 7-Eleven kreće se od $136K year za Software Engineer II do $171K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $156K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 7-Eleven. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Full-Stack Softverski Inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u 7-Eleven in Greater Dallas Area ima godišnju ukupnu naknadu od $173,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u 7-Eleven za ulogu Softverski Inženjer in Greater Dallas Area je $157,000.

Ostali resursi