Softverski Inženjer naknada in Greater Dallas Area u 7-Eleven kreće se od $136K year za Software Engineer II do $171K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Dallas Area ukupno iznosi $156K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u 7-Eleven. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
