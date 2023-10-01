Imenik tvrtki
6point6
6point6 Plaće

Plaće u 6point6 kreću se od $69,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $170,439 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 6point6. Zadnje ažuriranje: 10/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $69K
Znanstvenik Podataka
$141K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$170K

Arhitekt Rješenja
$133K
ČPP

The highest paying role reported at 6point6 is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $170,439. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 6point6 is $136,993.

