66degrees Plaće

Plaće u 66degrees kreću se od $131,340 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $250,848 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika 66degrees. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $138K
Znanstvenik Podataka
$181K
Dizajner Proizvoda
$131K

Menadžer Projekta
$181K
Prodaja
$229K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$219K
Arhitekt Rješenja
$251K
Menadžer Tehničkih Programa
$179K
ČPP

The highest paying role reported at 66degrees is Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $250,848. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 66degrees is $180,746.

Ostali resursi